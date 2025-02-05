В Подмосковье глава транспортной компании не уплатил 2,3 млрд руб. налогов

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Сумма арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб.
Также прошли обыски и выемки, проведены шесть налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд.
По данным «Ъ», гендиректором ООО «ЛК Веста» является Галина Кирсанова. Фактический руководитель (бенефициар) ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста» — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО «Западная Логистическая Компания» и ООО «Прологистика» Эдмундас Загребаев.