В Подмосковье глава транспортной компании не уплатил 2,3 млрд руб. налогов

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Сумма арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб.