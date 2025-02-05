Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье глава транспортной компании не уплатил 2,3 млрд руб. налогов

ГСУ СКР по Московской области закончило расследование дела в отношении гендиректора и учредителя логистической и транспортной компаний «Веста», а также директора аффилированных организаций. Их обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сумму ущерба, причиненного ими бюджету РФ, оценили в 2,3 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Сумма арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб.

Также прошли обыски и выемки, проведены шесть налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд.

По данным «Ъ», гендиректором ООО «ЛК Веста» является Галина Кирсанова. Фактический руководитель (бенефициар) ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста» — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО «Западная Логистическая Компания» и ООО «Прологистика» Эдмундас Загребаев.

СК
налоги