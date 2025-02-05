В междугородних маршрутках Гродненской области можно расплатиться картой

Терминалы сразу на нескольких междугородних маршрутах заработали впервые, сообщают в Межрегиональной ассоциации перевозчиков.
Речь идет о направлениях «Гродно-Минск», «Гродно-Свислочь», «Гродно-Новогрудок». Местные водители говорят, что эти маршруты популярны у туристов, именно они часто интересуются возможностью оплатить проезд картой. Новые терминалы позволяют рассчитываться и наличными.
Первыми в Беларуси такие устройства внедрила компания, работающая в том числе на маршрутах «Минск-Слуцк».
Пока обязательного требования устанавливать подобные терминалы в междугородних автобусах нет. А вот в городских маршрутках они должны появиться уже с 1 ноября 2025 года, позволяя оплатить проезд банковской картой.