Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу

Омское УФАС России сообщает в среду, 5 февраля 2025 года, что в антимонопольный орган обратился омич по факту поступления на его абонентский номер рекламных звонков от ПАО Совкомбанк. При этом, как заявляется, согласия на получение рекламы он не давал.