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Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу

Омское УФАС России сообщает в среду, 5 февраля 2025 года, что в антимонопольный орган обратился омич по факту поступления на его абонентский номер рекламных звонков от ПАО Совкомбанк. При этом, как заявляется, согласия на получение рекламы он не давал.

Источник: РИА "Новости"

«После погашения кредита заявитель отозвал свое согласие на обработку персональных данных и получение информации рекламного характера любым способом. Однако продолжил получать от банка рекламные звонки без предварительного согласия на их получение», — рассказали антимонопольщики.

УФАС признало рекламу ПАО «Совкомбанк» ненадлежащей, нарушающей закон о рекламе и оштрафовало организацию на 500 тысяч рублей по ч. 4.1 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемым по сетям электросвязи).

ФАС