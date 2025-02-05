Омское УФАС оштрафовало «Совкомбанк» за ненадлежащую рекламу

«После погашения кредита заявитель отозвал свое согласие на обработку персональных данных и получение информации рекламного характера любым способом. Однако продолжил получать от банка рекламные звонки без предварительного согласия на их получение», — рассказали антимонопольщики.
УФАС признало рекламу ПАО «Совкомбанк» ненадлежащей, нарушающей закон о рекламе и оштрафовало организацию на 500 тысяч рублей по ч. 4.1 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемым по сетям электросвязи).