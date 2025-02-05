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В Воронеже расселят 20 домов на Ленинградской в 2025 году

На Ленинградской улице в Воронеже идет реновация квартала.

Уже расселили 18 домов, жильцам которых будет предоставлено 252 квартиры. В 2025 году расселят еще 20 домов, для жильцов которых будет предоставлено 440 квартир. Планы на 2026 год включают расселение 16 домов.

В рамках комплексного развития территории (КРТ) будет построена школа на 2 тыс. мест и 5 детсадов на 570 мест.

Делегация Совета Федерации РФ совместно с представителями регионального правительства осмотрели ряд объектов, работы на которых ведутся в рамках реновации.

Делегация, в частности, осмотрела Остужевскую развязку, на которой идет третий этап реконструкции. Стоимость работ более 9 млрд рублей. По данным технической документации, ежедневно по магистрали будет проходить более 80 тыс. автомобилей.

Следующим объектом в рамках работы делегации стал ЖК на улице 9 Января. На базе комплекса реализуется пилотный проект — сотрудники бюджетной сферы могут снимать жилье на долгосрочной основе по льготной цене. Этими возможностями уже смогли воспользоваться более 60 семей.

В завершение рабочей поездки делегация осмотрела такие важные для города инфраструктурные объекты, как канализационная насосная станция на улице Лебедева и коллектор водоотведения в Новоусманском районе.

недвижимость