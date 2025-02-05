В Волгограде начнут действовать новые правила продажи земельных участков

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу изменения в федеральный закон № 487-ФЗ, согласно которым любые сделки с земельными участками, границы которых не зафиксированы в кадастре, станут невозможны.
Это значит, что владельцы таких наделов не смогут их продать, подарить или передать по наследству. Аналогичные ограничения распространяются и на строения, расположенные на этих участках. Об этом рассказала юрист и руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.
Основная причина запрета — необходимость четкого определения границ земельных участков. Росреестр больше не сможет регистрировать сделки, если в документах отсутствуют данные о точном местоположении границ. Это позволит минимизировать земельные споры между соседями и повысит прозрачность налогообложения. Ранее в России выдавались так называемые «синие свидетельства» на право собственности, которые не содержали сведений о границах участка.
В результате нередко возникали ситуации, когда человек формально владеет землей, но не может точно определить ее границы. Иногда оказывалось, что часть его территории уже занята соседями, а в некоторых случаях участок оказывался больше или меньше, чем предполагал собственник. Решить такие споры можно было только через суд. Кроме того, государство также заинтересовано в корректном межевании, так как без четко определенных границ невозможно правильно рассчитывать земельный налог.
Если участок не имеет установленных границ, его необходимо поставить на кадастровый учет. Процедура включает несколько этапов: обращение к кадастровому инженеру — специалист проведет необходимые замеры и составит межевой план; передача документов в МФЦ — многофункциональный центр отправит данные в Кадастровую палату Росреестра; регистрация границ — после обработки документов участок официально получает границы, и их фиксируют в государственном реестре.
Если у соседних участков уже есть зарегистрированные границы, согласие соседей не требуется. Однако если их земли также не прошли межевание, придется договариваться о границах совместно. В случае споров вопрос решается через суд.
После межевания собственникам придется уплачивать два основных налог. Земельный налог — рассчитывается на основе кадастровой стоимости участка и ставки, установленной местными властями. Для земель, используемых под жилую застройку или личное подсобное хозяйство, ставка не превышает 0,3%, а для остальных категорий может доходить до 1,5%.
Налог на имущество физических лиц — начисляется на жилые строения и также зависит от их кадастровой стоимости. Базовая ставка — до 0,1%, но в некоторых регионах она может быть выше.
Для пенсионеров, инвалидов и ряда других льготных категорий предусмотрены налоговые послабления.