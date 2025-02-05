В Волгограде начнут действовать новые правила продажи земельных участков

В результате нередко возникали ситуации, когда человек формально владеет землей, но не может точно определить ее границы. Иногда оказывалось, что часть его территории уже занята соседями, а в некоторых случаях участок оказывался больше или меньше, чем предполагал собственник. Решить такие споры можно было только через суд. Кроме того, государство также заинтересовано в корректном межевании, так как без четко определенных границ невозможно правильно рассчитывать земельный налог.