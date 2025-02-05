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Казахстанским спасателям будут возмещать затраты на аренду жилья

Также будут выплачивать подъемные.

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Казахстанские спасатели не получают компенсации на жилье и доплаты за перемещение по службе, связанных с переездом в другую местность. С таким заявлением выступил сегодня в мажилисе глава МЧС Чингис Аринов.

Ведомство внесло материальную поддержку сотрудников в проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты».

Установление этих выплат поможет спасателям покрыть значительные расходы на жилье, особенно в регионах с высокой стоимостью недвижимости, заявил Аринов.

Министерство предлагает установить надбавки за работу в период действия военного или чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, а также в местности, где объявлена ЧС.

Надбавка будет производиться в трехкратном денежном содержании, а стаж исчисляться из расчета один день за три.

Для добровольных противопожарных формирований закон устанавливает меры материального стимулирования. Это: установление выплат в случаи их травмирования и гибели, а также сохранение заработной платы и освобождение добровольцев от основных трудовых обязанностей на период их участия в тушении пожаров.