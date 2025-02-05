Казахстанским спасателям будут возмещать затраты на аренду жилья

Для добровольных противопожарных формирований закон устанавливает меры материального стимулирования. Это: установление выплат в случаи их травмирования и гибели, а также сохранение заработной платы и освобождение добровольцев от основных трудовых обязанностей на период их участия в тушении пожаров.