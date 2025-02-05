Красота без лицензии? Кабинет косметолога без образования прикрыли во Владивостоке

Прокуратура проверила один из кабинетов в районе Патрокла на улице Сочинской. Косметолог, оказывающая здесь услуги, оказалась самозанятой без необходимого образования и лицензии на осуществление деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.