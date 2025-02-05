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Красота без лицензии? Кабинет косметолога без образования прикрыли во Владивостоке

Прокуратура провела проверку на улице Сочинской.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура проверила один из кабинетов в районе Патрокла на улице Сочинской. Косметолог, оказывающая здесь услуги, оказалась самозанятой без необходимого образования и лицензии на осуществление деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Проверка также выявила нарушения требований и законодательства в сфере здравоохранения и пожарной безопасности. Прокурор подал иск в суд о запрете оказания медицинских услуг и возложении обязанности устранить выявленные нарушения.

Эксплуатация помещений псевдоклиники на данный момент запрещена. Прокуратура проконтролировала работу судебных приставов-исполнителей по прекращению использования кабинета до устранения нарушений.

Напомним, в Уссурийске 25 января произошел пожар в гостинице на улице 2-я Озёрная. В результате инцидента погиб 48-летний мужчина. Совместная проверка прокуратуры и инспекторов Госпожнадзора МЧС России выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в здании.

Прокуратура