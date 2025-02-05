В Казахстане растут объемы обналичивания денежных средств

Объем выдачи наличных с использованием на территории РК платежных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, за январь-декабрь 2024 года составил 25,4 трлн тенге — на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом ранее показатель рос вдвое меньшими темпами: на 5% в 2023 году и на 5,3% — в 2022 году, передает Ranking.kz.
Для справки: за пять лет объем обналичивания средств увеличился на 59,4%, а среднегодовой рост составил 10%.
Аналитики отмечают, что несмотря на общий тренд ухода от наличных денег, в 2024 году доля обналичивания средств в общем обороте по картам впервые практически не изменилась.
Если рассматривать в конкретных цифрах, то в 2021 году удельный вес снятия наличных денег составлял 22,3% от общего оборота по платежным картам, в 2022 году — 17,5%, в 2023-м — всего 13,8%, то есть год от года фиксировалось заметное вытеснение снятия наличных безналичными транзакциями. А вот в 2024 году показатель составил 13,3% — лишь немногим меньше, чем годом ранее.
На то, что доля «безнала» в обороте фактически перестала увеличиваться, может влиять целый ряд факторов. К примеру, немаловажную роль сыграл усилившийся контроль над банковскими переводами населения, на фоне чего удельный вес обналичивания средств в общем карточном обороте в начале 2024 года и вовсе показывал рост. Кроме того, на увеличение спроса на наличные также могли повлиять ускорение инфляции и рост потребительских расходов.
В текущем году тенденция цифровизации в Казахстане может также замедлиться. В правительстве обсуждается вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 20%, а порог намереваются снизить с 78 млн до 15 млн тенге. Это вынудит компании, которые продолжат работать официально, повысить конечную стоимость своих товаров для потребителей, что грозит бизнесу неконкурентоспособностью. Малый бизнес может и вовсе «уйти в тень». Все это в итоге способно привести к сокращению видимых «белых» безналичных средств в обороте и возврату к старым добрым «деньгам в конвертах».
В региональном разрезе доля снятия наличных в общем обороте по платежным картам в Казахстане за январь-декабрь 2024 года варьировалась от 8,8% до 29%. Наименьшие показатели были зафиксированы в Алматы (8,8%), а также в Алматинской (9,4%) и Туркестанской (11,5%) областях.
Наибольшие доли обналичивания средств наблюдались в Северо-Казахстанской (29%), Восточно-Казахстанской (24,1%) и Улытауской (24%) областях.
По объемам снятия наличных лидировали мегаполисы — Алматы (8,1 трлн тенге), Астана (2,6 трлн тенге) и Шымкент (2,1 трлн тенге). Средние чеки одной транзакции в мегаполисах также были одними из самых больших: 160,8 тыс. тенге в Алматы, 120,9 тыс. тенге в Астане и 108,5 тыс. тенге в Шымкенте при среднем по РК в 106,4 тыс. тенге. Все это может свидетельствовать о высоком уровне доходов, большей доступности банковской инфраструктуры и привычке реже снимать наличные, предпочитая крупные разовые операции.
В Карагандинской и Жамбылской областях также наблюдались значительные объемы обналичивания средств: 1,4 трлн и 1 трлн тенге, при этом средний чек одной операции составил 83,6 тыс. и 82,2 тыс. тенге соответственно.
Наименьший средний чек транзакции был зафиксирован в Абайской области: 72,4 тыс. тенге. Следом идут Жетысуская и Северо-Казахстанская области (74 тыс. и 77,2 тыс. тенге соответственно), а также Акмолинская и Павлодарская области (по 77,9 тыс. тенге в каждом из регионов).