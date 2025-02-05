В Казахстане растут объемы обналичивания денежных средств

В текущем году тенденция цифровизации в Казахстане может также замедлиться. В правительстве обсуждается вопрос повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 20%, а порог намереваются снизить с 78 млн до 15 млн тенге. Это вынудит компании, которые продолжат работать официально, повысить конечную стоимость своих товаров для потребителей, что грозит бизнесу неконкурентоспособностью. Малый бизнес может и вовсе «уйти в тень». Все это в итоге способно привести к сокращению видимых «белых» безналичных средств в обороте и возврату к старым добрым «деньгам в конвертах».