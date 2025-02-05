Повышение НДС в Казахстане приведет к разгону инфляции — депутаты

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Депутат фракции AMANAT Берик Бейсенгалиев подверг критике идею повышения НДС и снижения порога его уплаты в Казахстане.
Эти шаги приведут к увеличению цен, разгону инфляции и уходу бизнеса в тень, заявил депутат, выступая в мажилисе.
Работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и на создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики, а не за счет повышения ставки налогов. Системную работу в данном направлении мы пока не видим.
Он призвал к оптимизации государственных расходов, интеграции теневой экономики в официальный налоговый учет, и поддержке только тех предприятий, которые создают реальные рабочие места и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Также депутат подчеркнул важность улучшения налогового администрирования и борьбы с уклонением от налогов как способа увеличения поступлений в бюджет без повышения налоговых ставок.
Напомним, 28 января на расширенном заседании правительства под председательством Токаева глава Миннацэкономики Жумангарин предложил снизить порог НДС. Озувчил он тогда и другие меры, которые привели к возмущению в обществе.
Окончательное решение будет принято в феврале, заявил тогда Серик Жумангарин.