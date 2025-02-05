Повышение НДС в Казахстане приведет к разгону инфляции — депутаты

Работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и на создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики, а не за счет повышения ставки налогов. Системную работу в данном направлении мы пока не видим.