Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение НДС в Казахстане приведет к разгону инфляции — депутаты

Фракция AMANAT предложила альтернативные меры.

Источник: Reuters

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Депутат фракции AMANAT Берик Бейсенгалиев подверг критике идею повышения НДС и снижения порога его уплаты в Казахстане.

Эти шаги приведут к увеличению цен, разгону инфляции и уходу бизнеса в тень, заявил депутат, выступая в мажилисе.

Работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и на создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики, а не за счет повышения ставки налогов. Системную работу в данном направлении мы пока не видим.

Берик Бейсенгалиев
депутат фракции AMANAT

Он призвал к оптимизации государственных расходов, интеграции теневой экономики в официальный налоговый учет, и поддержке только тех предприятий, которые создают реальные рабочие места и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Также депутат подчеркнул важность улучшения налогового администрирования и борьбы с уклонением от налогов как способа увеличения поступлений в бюджет без повышения налоговых ставок.

Напомним, 28 января на расширенном заседании правительства под председательством Токаева глава Миннацэкономики Жумангарин предложил снизить порог НДС. Озувчил он тогда и другие меры, которые привели к возмущению в обществе.

Окончательное решение будет принято в феврале, заявил тогда Серик Жумангарин.

налоги
инфляция