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План по восстановлению обрушившегося моста готовят в Красноармейском районе Приморья

Движение по мосту временно запрещено.

Источник: Администрация Красноармейского муниципального округа

План по восстановлению обрушившегося моста готовят в Красноармейском районе Приморья. Движение по мосту временно запрещено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Красноармейского муниципального округа.

Мост через реку Большая Уссурка в районе села Мельничное обследован специалистами. Сейчас они занимаются подготовкой плана по его восстановлению. В связи с этим проезд через мост закрыт.

«Проводятся работы по организации альтернативного проезда. О сроках завершения и схеме движения сообщим дополнительно».

— рассказали в администрации округа.

Напомним, пролёт автомобильного моста обрушился на утро 5 февраля. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности. По факту обрушения моста в Красноармейском районе организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство поставило на контроль восстановление движения транспорта.