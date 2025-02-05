План по восстановлению обрушившегося моста готовят в Красноармейском районе Приморья. Движение по мосту временно запрещено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Красноармейского муниципального округа.
Мост через реку Большая Уссурка в районе села Мельничное обследован специалистами. Сейчас они занимаются подготовкой плана по его восстановлению. В связи с этим проезд через мост закрыт.
«Проводятся работы по организации альтернативного проезда. О сроках завершения и схеме движения сообщим дополнительно».
— рассказали в администрации округа.
Напомним, пролёт автомобильного моста обрушился на утро 5 февраля. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности. По факту обрушения моста в Красноармейском районе организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство поставило на контроль восстановление движения транспорта.