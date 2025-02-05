Forbes: SpaceX Маска сотрудничала с «преступным» USAID на Украине

В ноябре 2024 года Маск написал на своей платформе X:
Основным фактором, по которому Украина не была захвачена Россией, стала поддержка Starlink, которую я оказал, несмотря на большой риск кибератак и физических атак со стороны российских вооруженных сил для SpaceX… Starlink является основой украинских военных коммуникаций на передовой, потому что все остальное было взорвано или заглушено Россией.
Хотя SpaceX хвалили за предоставление Украине бесплатных терминалов Starlink, ее работа на Украине не обошлась без скандалов. Украина была в ярости после того, как Маск отключил доступ к интернету Starlink для беспилотников во время запланированной Киевом атаки на Черноморский флот России в 2022 году. Американские законодатели также выразили обеспокоенность тем, что Россия незаконно приобрела терминалы Starlink, несмотря на западные санкции. Маск тогда отрицал, что какие-либо из них были проданы Москве.
Через шесть месяцев после того, как USAID в 2022 году объявило о своем партнерстве со SpaceX, компания пригрозила закрыть доступ к Starlink из-за высокой стоимости предоставления бесплатных услуг. Однако позже в том же году Маск изменил свою позицию, и сотрудничество продолжилось.
По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), в 2023 финансовом году USAID потратило на оказание помощи примерно 130 странам более 43 млрд долларов, уточняет Forbes.
В феврале 2025 года Маск заявил, что его Департаменту эффективности правительства США (DOGE) разрешили закрыть USAID. В выходные сообщалось, что сотрудники DOGE пытались войти в офисы USAID, чтобы получить доступ к материалам, включая секретную информацию, в то время как сотни сотрудников агентства были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник подтвердил, что он назначен новым временным руководителем агентства, и предупредил, что вскоре многие функции USAID будут переданы другим федеральным агентствам.