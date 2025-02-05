Forbes: SpaceX Маска сотрудничала с «преступным» USAID на Украине

Хотя SpaceX хвалили за предоставление Украине бесплатных терминалов Starlink, ее работа на Украине не обошлась без скандалов. Украина была в ярости после того, как Маск отключил доступ к интернету Starlink для беспилотников во время запланированной Киевом атаки на Черноморский флот России в 2022 году. Американские законодатели также выразили обеспокоенность тем, что Россия незаконно приобрела терминалы Starlink, несмотря на западные санкции. Маск тогда отрицал, что какие-либо из них были проданы Москве.