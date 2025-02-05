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В Челябинске ожидается рост цен на студии и «однушки»

Эксперты ожидают рост цен на жилье в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Челябинске ожидается рост цен на студии и однокомнатные квартиры. По словам экспертов, основные причины подорожания — увеличение стоимости стройматериалов, услуг ЖКХ, а также повышение ставок по ипотеке. Застройщики вынуждены включать все эти расходы в конечную цену жилья. Особенно востребованными останутся квартиры в центре и Калининском районе.

— Если мы сейчас сможем найти квартиру в центре, условно, за 20 тысяч рублей, то, я думаю, в августе мы можем ее выставить за 25 тысяч, и она будет сдана, — передает слова президента Российской гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой «ФедералПресс».

Однако не все эксперты уверены в росте цен. Некоторые аналитики полагают, что рынок аренды может даже немного просесть, несмотря на сезонное повышение спроса. Что касается новостроек, то здесь прогнозируют умеренный рост, но только в тех районах, где ощущается дефицит нового жилья.

недвижимость