В Челябинске ожидается рост цен на студии и «однушки»

В 2025 году в Челябинске ожидается рост цен на студии и однокомнатные квартиры. По словам экспертов, основные причины подорожания — увеличение стоимости стройматериалов, услуг ЖКХ, а также повышение ставок по ипотеке. Застройщики вынуждены включать все эти расходы в конечную цену жилья. Особенно востребованными останутся квартиры в центре и Калининском районе.
— Если мы сейчас сможем найти квартиру в центре, условно, за 20 тысяч рублей, то, я думаю, в августе мы можем ее выставить за 25 тысяч, и она будет сдана, — передает слова президента Российской гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой «ФедералПресс».
Однако не все эксперты уверены в росте цен. Некоторые аналитики полагают, что рынок аренды может даже немного просесть, несмотря на сезонное повышение спроса. Что касается новостроек, то здесь прогнозируют умеренный рост, но только в тех районах, где ощущается дефицит нового жилья.