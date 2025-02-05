В Челябинске ожидается рост цен на студии и «однушки»

Однако не все эксперты уверены в росте цен. Некоторые аналитики полагают, что рынок аренды может даже немного просесть, несмотря на сезонное повышение спроса. Что касается новостроек, то здесь прогнозируют умеренный рост, но только в тех районах, где ощущается дефицит нового жилья.