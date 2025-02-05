Bloomberg: помощники Маска смогли проникнуть в хранилище секретных документов USAID

Помощников Маска называют «детьми DOGE». Это группа как минимум из четырех человек, которым нет 30 лет, но они уже обладают опытом работы в сфере технологий. Bloomberg пишет, что в течение нескольких дней они связывались с сотрудниками USAID и требовали предоставить информацию, не принимая отказа. Среди помощников Маска был 22-летний Люк Фарритор, который выиграл стипендию от фонда технолога Питера Тиля (фонд поддерживает студентов-ученых или предпринимателей). Также в офисе USAID были Эдвард Користин, он недавно стажировался в компании Маска Neuralink, и некий Джереми Левин. Четвертым посетителем был Гэвин Клигер, который в 2020 году окончил бакалавриат в Беркли, он инженер-программист.