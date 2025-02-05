Два старинных дома снесут в центре Ростова

Соответствующие решения были опубликованы на официальном сайте городской администрации.
Здание на улице Станиславского, 260, литера А и Б, построенное в 1914 году, было признано аварийным в 2020 году. Этот двухэтажный дом общей площадью 252 квадратных метра стал свидетелем многих исторических событий. К сожалению, он не смог устоять перед современными реалиями.
Аналогичная ситуация сложилась с четырёхэтажным зданием на улице Шаумяна, 27. Этот дом был построен в 1951 году. Ремонт крыши проводился в 2023 году, но это не спасло здание статуса «аварийный» и дальнейшего сноса.
Собственникам имущества будут выплачены соответствующие компенсации.