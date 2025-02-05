Назначен новый руководитель «Воронежпассажиртранса»

Как сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин, предыдущий руководитель предприятия Михаил Шацкий занял должность руководителя управления гортранспорта в мэрии.
Мэр подчеркнул, что перед Мироновым как новым руководителем предприятия стоят сложные задачи по модернизации подвижного состава, развитию маршрутной сети и повышению комфорта для пассажиров.
Петрин подчеркнул, что новый руководитель «Воронежпассажиртранс» является опытным управленцем в сфере транспорта. До этого он работал в управлении транспорта мэрии Воронежа, которое возглавлял с сентября 2017 по август 2018 года. До этого Миронов занимал различные должности в муниципальных предприятиях и городской администрации.