Назначен новый руководитель «Воронежпассажиртранса»

Петрин подчеркнул, что новый руководитель «Воронежпассажиртранс» является опытным управленцем в сфере транспорта. До этого он работал в управлении транспорта мэрии Воронежа, которое возглавлял с сентября 2017 по август 2018 года. До этого Миронов занимал различные должности в муниципальных предприятиях и городской администрации.