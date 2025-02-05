Риелторы, врачи и токари вошли в число дефицитных специалистов на Кубани в январе

«В топ-20 самых редких и востребованных профессионалов на Кубани вошли в большинстве своем представители розницы и различных рабочих и технических специальностей, а также представителей медицины и сельского хозяйства. И даже в профицитных профессиях и профобластях складывается тенденция сложного подбора кадров — казалось бы, здесь специалистов много, а работодатели также жалуются, что не могут укомплектовать штат и вынуждены искать работников несколько месяцев», — говорит директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.