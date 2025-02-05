Риелторы, врачи и токари вошли в число дефицитных специалистов на Кубани в январе

Результаты исследования озвучили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Первое место рейтинга занимают риелторы. Вторыми стали врачи. Далее в рейтинге самых дефицитных специалистов идут токари, фрезеровщики, шлифовщики, дворники. Пятую строчку занимают продавцы-кассиры и продавцы-консультанты.
«В топ-20 самых редких и востребованных профессионалов на Кубани вошли в большинстве своем представители розницы и различных рабочих и технических специальностей, а также представителей медицины и сельского хозяйства. И даже в профицитных профессиях и профобластях складывается тенденция сложного подбора кадров — казалось бы, здесь специалистов много, а работодатели также жалуются, что не могут укомплектовать штат и вынуждены искать работников несколько месяцев», — говорит директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
Причина кроется в том, что поиск людей в любых отраслях с определенными навыками, опытом и экспертизой, готовностью приходить на зарплату и условия в вакансии — сейчас сложная задача. Работодатели могут решать ее повышением зарплат, расширением соцпакетов, удаленкой или гибридом, снижением изначальных требований к соискателям, считают аналитики.