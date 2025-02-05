Свердловским пенсионерам начислят проиндексированные пенсии в феврале

— Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%. Главное отличие текущей индексации страховых пенсий от прошлогодних — это то, что теперь она распространяется и на работающих пенсионеров, — пояснили в СФР по Свердловской области.