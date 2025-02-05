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Свердловским пенсионерам начислят проиндексированные пенсии в феврале

В Свердловской области индексация пенсий распространяется и на работающих граждан.

Источник: Комсомольская правда

Жители Свердловской области начнут получать повышенные пенсии уже в феврале 2025 года. С 1 января выплаты проиндексировали на 7,3%, а также дополнительно до 9,5% по отношению к их декабрьскому размеру с учетом роста цен. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по региону.

— Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%. Главное отличие текущей индексации страховых пенсий от прошлогодних — это то, что теперь она распространяется и на работающих пенсионеров, — пояснили в СФР по Свердловской области.

Сообщается, что более 240 тысяч свердловских пенсионеров продолжают работать. Получить дополнительную консультацию по поводу пенсий можно по номеру клиентской службы свердловского отделения Социального фонда 8 (800) 100−00−01 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а также в пятницу с 8:30 до 16:30.