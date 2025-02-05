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Названы районы Ростовской области, где хуже всего убирали снег

Составлено 32 протокола.

В Ростовской области четвёртого и пятого февраля обнаружено свыше 120 нарушений правил уборки снега. Как рассказали в административной инспекции региона, на должностных и юридических лиц составлено 32 протокола об административной ответственности.

Чаще всего нарушения фиксировались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Аксайском и Красносулинском районах. Здесь несвоевременно убирали территории рядом со школами, больницами, вокзалами и магазинами.

Штрафы для физических лиц составляют до трёх рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических — до 70 тысяч рублей.

ЖКХ