Названы районы Ростовской области, где хуже всего убирали снег

В Ростовской области четвёртого и пятого февраля обнаружено свыше 120 нарушений правил уборки снега. Как рассказали в административной инспекции региона, на должностных и юридических лиц составлено 32 протокола об административной ответственности.
Чаще всего нарушения фиксировались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Аксайском и Красносулинском районах. Здесь несвоевременно убирали территории рядом со школами, больницами, вокзалами и магазинами.
Штрафы для физических лиц составляют до трёх рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических — до 70 тысяч рублей.