В Новосибирске собираются построить 12 спорткомплексов в этом году

В рамках их реализации на территории города могут быть построены, в том числе после реконструкции, 12 спортивных комплексов. Среди них — центр лыжного спорта с лыжно-роллерной трассой, кроссовой трассой, бассейном и крытым катком. Площадь участка составит 50 701 квадратный метр, а объект будет расположен по адресу Тимирязева, 5, на месте стадиона «Красное знамя».