В Сукко построят школу площадью 22 тысячи «квадратов» и детский сад

В образовательный кластер также будет входить детский сад на 200 мест на улице Желанной. Его площадь составит около 6 тыс. кв. м. В детсаду для каждой группы сделают помещение с комнатами для сна, игр и питания. Для дополнительных занятий обустроят музыкальный и спортивные залы, а на территории — игровые и спортивные площадки с теневыми навесами от солнца.