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В Омске перекроют мост 60-летия ВЛКСМ, чтобы положить асфальт

Мост закрывают дважды в неделю.

Омский Дептранс сообщил о закрытии моста 60-летия ВЛКСМ. Мост перекроют 6 февраля с 0.00 до 5.00 часов.

В это время мост будут чистить от снега, а также будут выполнять аварийно-восстановительный ремонт проезжей части с применением холодного асфальта.

Ранее мы сообщали, что проект строительства новой дороги в Омске одобрен госэкпертизой. Документ получил положительное заключение. Разрешения и финансирования на строительство Северного обхода омичи ждали не один год и сегодня объекту, важному как для областного центра, так и для региона в целом, дан зелёный свет.