В Омске перекроют мост 60-летия ВЛКСМ, чтобы положить асфальт

Омский Дептранс сообщил о закрытии моста 60-летия ВЛКСМ. Мост перекроют 6 февраля с 0.00 до 5.00 часов.
В это время мост будут чистить от снега, а также будут выполнять аварийно-восстановительный ремонт проезжей части с применением холодного асфальта.
Ранее мы сообщали, что проект строительства новой дороги в Омске одобрен госэкпертизой. Документ получил положительное заключение. Разрешения и финансирования на строительство Северного обхода омичи ждали не один год и сегодня объекту, важному как для областного центра, так и для региона в целом, дан зелёный свет.