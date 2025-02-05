В Омске перекроют мост 60-летия ВЛКСМ, чтобы положить асфальт

Ранее мы сообщали, что проект строительства новой дороги в Омске одобрен госэкпертизой. Документ получил положительное заключение. Разрешения и финансирования на строительство Северного обхода омичи ждали не один год и сегодня объекту, важному как для областного центра, так и для региона в целом, дан зелёный свет.