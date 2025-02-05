В Самарской области в ближайшие годы рекультивируют еще 20 свалок

«Свалка в Большечерниговском районе. В течение полутора лет ведется работа по проектированию. В феврале планируем получить положительное заключение экспертизы, после чего приступим к рекультивации. В целом Большечерниговский район не единственный, где в этом году и в последующие три года планируется провести рекультивацию свалок», — сказал Артем Ефимов.