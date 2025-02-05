В Самарской области в ближайшие годы рекультивируют еще 20 свалок

В Самарской области планируют рекультивировать еще 20 свалок. Работы намечены на ближайшие годы. В частности, от мусора зачистят территорию в Большечерниговском районе. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.
«Свалка в Большечерниговском районе. В течение полутора лет ведется работа по проектированию. В феврале планируем получить положительное заключение экспертизы, после чего приступим к рекультивации. В целом Большечерниговский район не единственный, где в этом году и в последующие три года планируется провести рекультивацию свалок», — сказал Артем Ефимов.
По словам чиновника, на эти мероприятия в бюджете запланированы около 260 млн рублей. В планах рекультивировать около 20 свалок.
«Работа в этом направлении будет продолжена. В том числе будем работать над тем, чтобы в дальнейшем исключить появление таких свалок. Инициативное обращение направлено в соответствующий комитет Госдумы», — отметил министр.