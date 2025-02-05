В Перми требуют закрыть еще две точки общественного питания

В Свердловский районный суд Перми поступил иск о приостановлении рабочей деятельности двух точек общественного питания: на улице Лодыгина, 5 и на улице Революции, 68б. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В ходе расследования было установлено, что в кафе на улице Лодыгина, где происходил закуп продукции для кафе «Шаурма Космос», были нарушены нормы хранения мяса, сырья и полуфабрикатов. Кроме того, в заведении отсутствовали моечные ванны, средства дезинфекции и холодильное оборудование. Заседание по иску назначено на 5 февраля.
Расследование было начато после массового отравления шаурмой в сети кафе «Шаурма Космос», в Кунгуре.
По информации пресс-службы суда, мясо кур и тушки цыпленка хранились при температуре +15 градусов, хотя на маркировке производителя указано хранение от +1 до +2 градусов.
Кроме того, Управление Роспотребнадзора Пермского края приостановило деятельность кафе-пекарни «Настоящая пекарня», расположенной по адресу улица Революции, 68Б.
В заведении отсутствовали системы холодного и горячего водоснабжения и продавали продукцию с истекшим сроком годности.