В Перми требуют закрыть еще две точки общественного питания

В ходе расследования было установлено, что в кафе на улице Лодыгина, где происходил закуп продукции для кафе «Шаурма Космос», были нарушены нормы хранения мяса, сырья и полуфабрикатов. Кроме того, в заведении отсутствовали моечные ванны, средства дезинфекции и холодильное оборудование. Заседание по иску назначено на 5 февраля.