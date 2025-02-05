Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открыли новое производство ракетных двигателей

На предприятии «Протон-ПМ» будут серийно изготавливать двигатели для ракет-носителей «Ангара».

Источник: корпорация «Роскосмос»

5 февраля на предприятии «Протон-ПМ» в Новых Лядах было торжественно открыто новое современное производство ракетных двигателей. Как рассказали в корпорации «Роскосмос», благодаря новому производству на «Протоне-ПМ» начнут серийное изготовление двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

Новый производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек.