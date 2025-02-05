В Перми открыли новое производство ракетных двигателей

5 февраля на предприятии «Протон-ПМ» в Новых Лядах было торжественно открыто новое современное производство ракетных двигателей. Как рассказали в корпорации «Роскосмос», благодаря новому производству на «Протоне-ПМ» начнут серийное изготовление двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара».
Новый производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный. Предполагается, что в нем будут работать более 800 человек.