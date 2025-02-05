В Новосибирской области вырос размер пособия по безработице

Ольга Лаврова добавила, что количество официально зарегистрированных в регионе безработных составляет 5,8 тысяч человек. В то же время, вакансий в областной службе занятости — 29 тысяч. Таким образом, количество предложений работы в пять раз превышает число ее соискателей.