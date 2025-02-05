В Новосибирской области вырос размер пособия по безработице

В Новосибирской области размер пособия по безработице увеличился на 9,5%. Теперь минимальный размер выплаты составляет 2 117 рублей, максимальный — 18 053 рубля. Об этом сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Ольга Лаврова добавила, что количество официально зарегистрированных в регионе безработных составляет 5,8 тысяч человек. В то же время, вакансий в областной службе занятости — 29 тысяч. Таким образом, количество предложений работы в пять раз превышает число ее соискателей.
Уровень безработицы в Новосибирской области ежегодно сокращается. В 2025 году официальных безработных стало на 25% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Екатерина СОСНИНА.