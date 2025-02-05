Жителям Пермского края дали скидку 50% на билеты в пассажирских поездах

Жители Пермского края смогут воспользоваться скидкой на билеты до 50% в поездах дальнего следования. Акция охватит более 70 направлений по всей России.
Скидка начала действовать для поездок на верхних местах в купе пассажирских поездов, что соответствует стоимости билета в плацкартных вагонах тех же поездов. Скидка считается от стоимости билета на нижнее место в купе.
В пресс-службе СвЖД отметили, со станции «Пермь-2» в путешествия по железной дороге со скидкой можно отправиться на поездах: № 11/12 «Новый Уренгой — Москва», № 86/85 «Серов — Москва», № 219/220 «Новый Уренгой — Пермь».
Среди других направлений СвЖД скидка действует еще на несколько поездов: № 49/50 «Екатеринбург — Сургут», № 59/60 «Сургут — Москва», № 71/72 «Екатеринбург — Санкт-Петербург», № 101/102 «Нижневартовск — Пенза», № 119/120 «Тюмень — Кисловодск», № 127 «Екатеринбург — Приобье», № 351/352 «Екатеринбург — Приобье», № 373/374 «Тюмень — Дербент», № 377 «Новый Уренгой — Казань».
Купить билет со скидкой можно уже сейчас на сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.