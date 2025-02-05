На Левобережье Омска появится новый многоуровневый паркинг

Реализация проекта строительства паркинга позволит создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в развитие микрорайона. Кроме того, объекты общественного назначения, которые планируется разместить в паркинге, сделают его более привлекательным для жителей и гостей города. Важно, чтобы строительство паркинга было проведено с соблюдением всех экологических норм и требований, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.