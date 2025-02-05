Аэропорт Казани вновь стал победителем премии «Воздушные ворота России»

«Узган ел беренче аэропорт ачылуга 100 ел тулды. Шуннан бирле маршрут челтәре ел саен арта. Узган елны 82 юнәлеш булды. Татарстанга рәхим итегез! (в переводе с татарского — “В прошлом году исполнилось 100 лет со дня открытия первого [казанского] аэропорта. С тех пор маршрутная сеть растет ежегодно. В прошлом году было 82 направления. Добро пожаловать в Татарстан!”)» — заключил Рустам Минниханов. Свою запись он сопроводил фотографиями воздушной гавани.