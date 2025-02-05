Аэропорт Казани вновь стал победителем премии «Воздушные ворота России»

«Наш международный аэропорт “Казань” признан лучшим по итогам 2024 года! Результаты национальной премии “Воздушные ворота России” объявили сегодня», — подчеркнул руководитель республики.
Минниханов также напомнил, что в прошлом году воздушная гавань приняла 5 млн 369 тыс. пассажиров, среди которых были лидеры крупнейших государств, и что в преддверии саммита БРИКС перрон аэропорта расширили в два раза.
«Узган ел беренче аэропорт ачылуга 100 ел тулды. Шуннан бирле маршрут челтәре ел саен арта. Узган елны 82 юнәлеш булды. Татарстанга рәхим итегез! (в переводе с татарского — “В прошлом году исполнилось 100 лет со дня открытия первого [казанского] аэропорта. С тех пор маршрутная сеть растет ежегодно. В прошлом году было 82 направления. Добро пожаловать в Татарстан!”)» — заключил Рустам Минниханов. Свою запись он сопроводил фотографиями воздушной гавани.
Ранее аэропорт Казани становился победителем премии «Воздушные ворота России» по итогам 2021, 2022 и 2023 годов. Как и тогда, итоги премии подводились в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS.