Автоэксперт Хайцеэр: машины «Москвича» продаются только при условии снижения цен

«Москвич» просел в начале года больше, чем рынок. При этом нужно помнить, что рынок в январе обычно существенно меньше, чем в декабре, отметил в беседе с «Газетой.Ru» экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По данным аналитического агентства «Автостат», в противовес падению продаж «Москвича» январь этого года оказался довольно успешным для других автокомпаний — ~суммарные продажи выросли на 11% год к году — до 89,1 тысячи новых автомобилей.~