В этом году в Перми начнется ремонт улицы Ленина

Участок улицы Ленина, расположенный между площадью Гайдара и железнодорожным вокзалом Пермь II, в этом году будет отремонтирован. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на участке протяженностью более 500 метров будет обновлена проезжая часть улицы, нанесена современная дорожная разметка, восстановлены тротуары. Работы будет вести подрядная организация «АБЗ № 1».
Напомним, сейчас на площади Гайдара ведутся работы в рамках первого этапа строительства третьего моста через Каму. Там будет построена транспортная развязка, которая позволит связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель в створе улицы Вишерской.