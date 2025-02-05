В этом году в Перми начнется ремонт улицы Ленина

Участок улицы Ленина, расположенный между площадью Гайдара и железнодорожным вокзалом Пермь II, в этом году будет отремонтирован. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на участке протяженностью более 500 метров будет обновлена проезжая часть улицы, нанесена современная дорожная разметка, восстановлены тротуары. Работы будет вести подрядная организация «АБЗ № 1».