В Волгограде отложено введение платной парковки у ТРК «Европа Сити Молл»

Парковка продолжительностью до 4-х часов обойдётся владельцам авто в 50 рублей, до 8 часов — в 100 рублей, до 24 часов — 250 рублей. Оплачивать соответствующие услуги автолюбителям коммерсанты предлагают с помощью специальной парковочной карты. Последняя будет выдаваться при въезде. Она сохраняется у водителя вплоть до того момента, пока он не покинет стоянку, и позволяет установить время пребывания на платной парковке.