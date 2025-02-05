Власти Самарской области перепроверят мусорный норматив

«Мы не совсем доверяем тем цифрам, которые содержатся в этом приказе, хотя бы потому, что они сильно отличаются от аналогов других регионов. Но для того, чтобы установить и зафиксировать нормативно, сколько же кубических метров [ТКО] образует один житель, скажем, в многоквартирном доме, это нужно просто посчитать. И, например, лично мне кажется странным даже то обстоятельство, что в этом приказе разные нормативы образования мусора в зависимости от городского округа или сельской территории. Поэтому с этим надо работать и мы эту работу ведем», — заверил председатель правительства.