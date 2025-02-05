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В Омске снесут сотни гаражей и засыпят погреба

В текущем году в Кировском округе города Омска будет продолжена масштабная кампания по освобождению территории от нелегально размещённых временных сооружений.

В частности, планируется снос временных гаражей и погребов. На эти цели выделил 2,5 миллионов рублей.

Особое внимание в этом году будет уделено аварийным столбам, стоящим во дворах жилых домов и представляющим опасность для прохожих.

Незаконно установленные объекты, чаще всего временные гаражи, выявляются специалистами. Владельцам таких объектов направляются уведомления. Если гараж можно узаконить, собственнику предлагается это сделать в установленные сроки. В случае невозможности легализации гаража предлагается его демонтаж. При отказе владельца выполнить эти действия администрация забирает гараж на специальную стоянку, откуда его можно забрать после оплаты транспортировки и хранения.

недвижимость