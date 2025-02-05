Суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Напомним, в мае прошлого года Центральный райсуд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче активов «Макфы» в собственность государства. В ходе заключительного заседания представитель надзорного ведомства отказался от мирового соглашения. Семья Михаила Юревича предлагала выплатить в доход государства 10 миллиардов рублей, а также ежегодно перечислять по одному миллиарду рублей на нужды спецоперации. В июле компания «М-Групп», которая управляет холдингом, перешла под управление структуры Россельхозбанка. В конце июля Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства.