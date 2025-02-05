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Суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Бывшему губернатору Михаилу Юревичу, экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову и членам их семей не удалось оспорить решение о национализации «Макфы» и связанных с ней компаний. В среду, 5 февраля, в удовлетворении жалоб прежним владельцам агрохолдинга отказал Седьмой кассационный суд в Челябинске.

Источник: Pchela.News

— Суд вынес определение — решение Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение Челябинского областного суда по делу «Макфы» оставить без изменения, — сообщил 74.ru адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы семьи Михаила Юревича.

Напомним, в мае прошлого года Центральный райсуд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче активов «Макфы» в собственность государства. В ходе заключительного заседания представитель надзорного ведомства отказался от мирового соглашения. Семья Михаила Юревича предлагала выплатить в доход государства 10 миллиардов рублей, а также ежегодно перечислять по одному миллиарду рублей на нужды спецоперации. В июле компания «М-Групп», которая управляет холдингом, перешла под управление структуры Россельхозбанка. В конце июля Челябинский областной суд оставил в силе решение об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней компаний в пользу государства.

А в минувшем январе всё тот же Центральный райсуд удовлетворил ещё один иск Генпрокуратуры — о взыскании с бывших собственников «Макфы» 19,7 миллиарда рублей и 100% долей в ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства.