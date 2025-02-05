Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге отменили рейсы в Турцию и Египет

В Кольцово отменили рейсы на популярные зарубежные курорты.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге отменены сразу два рейса на популярные зарубежные курорты. Самолеты должны были вылететь 6 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Так, не состоится вылет воздушного судна Airbus-321Neo рейса 2S-126 перевозчика Southwind Airlines Екатеринбург — Анталья. Самолет должен был вылететь в 02:05 и прибыть в Турцию в 05:00 местного времени.

Кроме того, отменен борт авиакомпании AlMasria в Шарм-эль-Шейх. Ожидалось, что самолет должен был вылететь в 03:50 и прибыть в воздушную гавань Египта в 06:10.

Это не первая отмена рейса. Также в соцсетях компании Southwind Airlines пассажиры поделились скриншотом сообщения, в котором сказано об отмене рейса Анталия — Екатеринбург 23 декабря 2024 года. Уточняется, что пассажирам вернули деньги за билеты.

«КП-Екатеринбург» отправила запрос на электронную почту в авиакомпанию Southwind Airlines, а также представителям AlMasria. На момент публикации ответ на него не поступил.