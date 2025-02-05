В Екатеринбурге отменили рейсы в Турцию и Египет

В Екатеринбурге отменены сразу два рейса на популярные зарубежные курорты. Самолеты должны были вылететь 6 февраля. Информация об этом появилась на сайте онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Так, не состоится вылет воздушного судна Airbus-321Neo рейса 2S-126 перевозчика Southwind Airlines Екатеринбург — Анталья. Самолет должен был вылететь в 02:05 и прибыть в Турцию в 05:00 местного времени.
Кроме того, отменен борт авиакомпании AlMasria в Шарм-эль-Шейх. Ожидалось, что самолет должен был вылететь в 03:50 и прибыть в воздушную гавань Египта в 06:10.
Это не первая отмена рейса. Также в соцсетях компании Southwind Airlines пассажиры поделились скриншотом сообщения, в котором сказано об отмене рейса Анталия — Екатеринбург 23 декабря 2024 года. Уточняется, что пассажирам вернули деньги за билеты.
«КП-Екатеринбург» отправила запрос на электронную почту в авиакомпанию Southwind Airlines, а также представителям AlMasria. На момент публикации ответ на него не поступил.