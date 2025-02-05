«Технопарки, автодороги, мосты, больницы, школы и два храма». Названы объекты, которые построят или реконструируют по инвестпрограмме в 2025 году

Еще средства из инвестпрограммы получат на строящиеся технопарки в Бресте, Пинске и Барановичах, и на строительство индустриального парка в Гродно. Деньги также выделят на больницу в Поставах, областной онкодиспансер в Гродно, строительство новых корпусов областной больнице в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, а также на реабилитационный центр в Аксаковщине.