«Технопарки, автодороги, мосты, больницы, школы и два храма». Названы объекты, которые построят или реконструируют по инвестпрограмме в 2025 году

В Беларуси в рамках государственной инвестиционной программы будут реконструированы дороги, мосты, больницы, храмы и другие объекты. Государственную инвестпрограмму на 2025 год президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 февраля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, сообщается, что средства инвестпрограммы будут выделены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-10 «Гомель — Кобрин», М-3 «Минск — Витебск», Р-46 «Лепель — Полоцк», Р-53 «Слобода — Новосады», а также — мостов через реку Припять в Мозыре, через реку Сож на трассе Р-30 «Гомель — Ветка — Чериков».
Еще средства из инвестпрограммы получат на строящиеся технопарки в Бресте, Пинске и Барановичах, и на строительство индустриального парка в Гродно. Деньги также выделят на больницу в Поставах, областной онкодиспансер в Гродно, строительство новых корпусов областной больнице в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, а также на реабилитационный центр в Аксаковщине.
По данной программе будут реконструировать школу в Островце, лабораторный и учебный корпуса БНТУ, физкультурно-оздоровительный центр БГУ, спорткомплекс БФСО «Динамо».
И также в инвестпрограмму включены реконструкционные работы в комплексе зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря, храме Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.
В общем, госинвестпрограмма предусматривает финансирование в 2025 году 82 объектов, из которых 40 должны быть введены в эксплуатацию.
Здесь мы писали, что Александр Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год.
Ранее, напомним, белорусский лидер озвучил вопросы к инвестпрограмме 2025, по которой отменили совещание.
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