Самой высокооплачиваемой вакансией в Самарской области стала вакансия геолога

На данную позицию сотрудников ищет нефтеперерабатывающая компания «Регион-нефть». Новым сотрудникам готовы платить от 250 до 300 тыс. рублей.
На втором месте — машинисты подъемников и мотористы цементировочного агрегата. Заработную плату от 200 до 280 тыс. руб. по этим вакансиях предлагает нефтесервисное предприятие «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин».
Завершает тройку лидеров предложение от компании «Траектория-Сервис», специализирующейся на инженерно-технологическом и телеметрическом сопровождении бурения скважин. На предприятие требуется токарь с заработной платой 195 тыс. рублей.
Всего для жителей Самарской области доступно около 39 тыс. предложений от региональных компаний с разным уровнем дохода. Самыми востребованными на локальном рынке труда остаются рабочие профессии.