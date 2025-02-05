Самой высокооплачиваемой вакансией в Самарской области стала вакансия геолога

На втором месте — машинисты подъемников и мотористы цементировочного агрегата. Заработную плату от 200 до 280 тыс. руб. по этим вакансиях предлагает нефтесервисное предприятие «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин».