Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП к 2040 году

«Например, предусмотрено существенное увеличение доли роботизации в производстве: более 150 станков на 10 тысяч человек. Если этого не будет достигнуто, конечно, такого результата не будет», — сказал Чеботарь перед заседанием президиума Совмина в среду, на котором была рассмотрена стратегия развития Беларуси до 2040 года.