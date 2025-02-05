Беларусь планирует войти в топ-50 стран по уровню ВВП к 2040 году

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Беларусь ставит цель войти в топ-50 стран по уровню валового внутреннего продукта на душу населения к 2040 году, сообщил журналистам министр экономики Юрий Чеботарь, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что за ближайшие 15 лет планируется достичь двукратного роста в экономике. При этом глава ведомства обозначил: это не значит, что нужно будет в два раза больше произвести каких-либо товаров, ключевое — достичь качественного роста.
«Например, предусмотрено существенное увеличение доли роботизации в производстве: более 150 станков на 10 тысяч человек. Если этого не будет достигнуто, конечно, такого результата не будет», — сказал Чеботарь перед заседанием президиума Совмина в среду, на котором была рассмотрена стратегия развития Беларуси до 2040 года.
Помимо экономики, еще два наиболее важных направления в стратегии обозначены как развитие человеческого потенциала и экологии.
В плане экологии — это наша среда обитания, комфорт, чтобы мы были здоровы, жили больше. И это уже следующий компонент — человеческий потенциал. Ключевое здесь демографический баланс, образование, здравоохранение.
Он также отметил, что стратегия содержит более 90 индикаторов, и белорусские власти поставили достаточно амбициозные цели.
«Видим, что мир очень динамично развивается, и стране нужно не только догонять, но и идти темпами выше мировых, чтобы войти в ключевые индикаторы комфортного проживания», — подчеркнул Чеботарь.
После чего добавил, что все регионы страны должны будут разработать свои стратегии развития на 10−15 лет, которые лягут в основу национальной концепции.
«Мы понимаем, чтобы достичь определенных показателей, нужны планы. Все это будет достигаться через программу социально-экономического развития страны и целевые планы, которые будут приниматься ежегодно», — резюмировал он.