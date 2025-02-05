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Уральские ученые РАН рассказали про низкие зарплаты

Уральские ученые РАН пожаловались на низкие зарплаты. По их словам, средняя зарплата научного сотрудника, согласно указу президента, должна равняться двум средним по региону, однако оклад младшего научного сотрудника составляет 20−25 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя УрО РАН Станислав Чайковский.

Источник: Комсомольская правда

— Мы говорим, что в нашу сферу надо привлекать молодежь, но оклад младшему научному сотруднику — 25 тысяч рублей. Человек с научной степенью получает 30−35 тысяч рублей, доктор наук — 40−45 тысяч рублей, — поделился Чайковский.

Несмотря на низкие зарплаты, все больше молодежи вовлекается в работу РАН. По словам председателя УрО РАН Виктора Руденко, процент работающей молодежи в РАН увеличился до 39% от общего количества сотрудников.

— В 2024 году было недофинансирование из центра. На 2025-й год субсидия получена, но большая часть заработка зависит сотрудничества с предприятиями, — рассказал Руденко. — Между предприятиями и РАН всегда были проблемы во взаимодействии, поскольку наша задача — это фундаментальные разработки, а промышленные предприятия нуждаются в прикладных исследованиях, в том, что они конкретно могут внедрить в работу.