Уральские ученые РАН рассказали про низкие зарплаты

— В 2024 году было недофинансирование из центра. На 2025-й год субсидия получена, но большая часть заработка зависит сотрудничества с предприятиями, — рассказал Руденко. — Между предприятиями и РАН всегда были проблемы во взаимодействии, поскольку наша задача — это фундаментальные разработки, а промышленные предприятия нуждаются в прикладных исследованиях, в том, что они конкретно могут внедрить в работу.