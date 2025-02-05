Уральские ученые РАН рассказали про низкие зарплаты

— Мы говорим, что в нашу сферу надо привлекать молодежь, но оклад младшему научному сотруднику — 25 тысяч рублей. Человек с научной степенью получает 30−35 тысяч рублей, доктор наук — 40−45 тысяч рублей, — поделился Чайковский.
Несмотря на низкие зарплаты, все больше молодежи вовлекается в работу РАН. По словам председателя УрО РАН Виктора Руденко, процент работающей молодежи в РАН увеличился до 39% от общего количества сотрудников.
— В 2024 году было недофинансирование из центра. На 2025-й год субсидия получена, но большая часть заработка зависит сотрудничества с предприятиями, — рассказал Руденко. — Между предприятиями и РАН всегда были проблемы во взаимодействии, поскольку наша задача — это фундаментальные разработки, а промышленные предприятия нуждаются в прикладных исследованиях, в том, что они конкретно могут внедрить в работу.