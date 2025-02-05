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Безработица в Новосибирской области остается на историческом минимуме

Предложение на рынке труда значительно превышает спрос.

Источник: Комсомольская правда

Рынок труда Новосибирской области продолжает демонстрировать парадоксальную динамику: при рекордно низком уровне безработицы регион сталкивается с дефицитом кадров.

Об этом сообщила «Интерфаксу» начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

На сегодняшний день уровень зарегистрированной безработицы в области составляет всего 0,4%. Если же рассматривать общий уровень безработицы, рассчитанный Росстатом на основе опросов населения, то он достигает 1,9%. Эти показатели являются исторически минимальными для региона. Для сравнения, годом ранее уровень зарегистрированной безработицы был чуть выше — 0,5%, а общий уровень безработицы составлял 3,4%.

Несмотря на такие низкие показатели безработицы, работодатели региона испытывают острую потребность в кадрах. На данный момент открыто около 28 тысяч вакансий, что примерно в пять раз превышает количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости. Это создает уникальную ситуацию, когда предложение на рынке труда значительно превышает спрос со стороны соискателей.

Средняя заработная плата по доступным вакансиям составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Однако есть и предложения с более высокой оплатой труда — свыше 100 тысяч рублей.

Наибольшее количество вакансий, около 20% от общего числа, приходится на промышленные предприятия. Также значительный спрос на кадры наблюдается в строительной отрасли, транспортной сфере, медицине и образовательных учреждениях. Эти отрасли остаются ключевыми для экономики региона и требуют постоянного притока квалифицированных специалистов.

занятость