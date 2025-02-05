Безработица в Новосибирской области остается на историческом минимуме

Несмотря на такие низкие показатели безработицы, работодатели региона испытывают острую потребность в кадрах. На данный момент открыто около 28 тысяч вакансий, что примерно в пять раз превышает количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости. Это создает уникальную ситуацию, когда предложение на рынке труда значительно превышает спрос со стороны соискателей.