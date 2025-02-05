Трассу Р-280 из Ростова-на-Дону в Крым расширят до четырех полос

Трассу Р-280 «Новороссия» из Ростова-на-Дону в Симферополь поэтапно расширяют. Планы по обновлению магистрали обсудили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.
Известно, что в 2024 году дорожники уже завершили капремонт отрезка на границе с Донецкой Народной Республикой. В будущем при поддержке федерального центра работы продолжат на других участках пути, в том числе возле Таганрога. Трассу, которая вошла в маршрут Азовского транспортного кольца, планируют сделать четырехполосной на всем протяжении.
Глава донского региона отметил, что новая экономическая география в Приазовье будет строиться с учетом развития дорожно-транспортной сети.
— Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса «Новороссия» — работа на перспективу, на формирование макрорегиона, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее развитие Приазовья врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.