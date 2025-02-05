Трассу Р-280 из Ростова-на-Дону в Крым расширят до четырех полос

Известно, что в 2024 году дорожники уже завершили капремонт отрезка на границе с Донецкой Народной Республикой. В будущем при поддержке федерального центра работы продолжат на других участках пути, в том числе возле Таганрога. Трассу, которая вошла в маршрут Азовского транспортного кольца, планируют сделать четырехполосной на всем протяжении.