Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца

Данный проект обсудили на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля. Инвестор готов вложить в заявленный проект 2,1 млрд рублей, срок реализации составит 60 месяцев. Гостиничный комплекс разместят в Тимирязевском сельсовете, юго-восточнее д. Иваново на площади в 75,6 тыс. кв. метров. ООО «Белая речка» в рамках реализации проекта возведет гостиничные объекты, благоустроит пляжные зоны, выполнит берегоукрепительные работы. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил важность проекта для региона в целом. По его словам, Городцу не хватает приличных гостиниц.
«Администрация Городца поддерживает этот проект. Мы его сегодня одобрим и пожелаем инвестору удачи в решении всех оргвопросов», — добавил он.
Речь идет, в частности, о согласовании проекта с Росгидрометом, а также с другими профильными ведомствами, с учетом формирования границ участка с соблюдением норм береговой полосы.
Ранее сообщалось, что проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения.