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Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца

Рекреационно-туристический круглогодичный комплекс «Белая речка» планируют построить в Городецком муниципальном округе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Данный проект обсудили на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля. Инвестор готов вложить в заявленный проект 2,1 млрд рублей, срок реализации составит 60 месяцев. Гостиничный комплекс разместят в Тимирязевском сельсовете, юго-восточнее д. Иваново на площади в 75,6 тыс. кв. метров. ООО «Белая речка» в рамках реализации проекта возведет гостиничные объекты, благоустроит пляжные зоны, выполнит берегоукрепительные работы. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил важность проекта для региона в целом. По его словам, Городцу не хватает приличных гостиниц.

«Администрация Городца поддерживает этот проект. Мы его сегодня одобрим и пожелаем инвестору удачи в решении всех оргвопросов», — добавил он.

Речь идет, в частности, о согласовании проекта с Росгидрометом, а также с другими профильными ведомствами, с учетом формирования границ участка с соблюдением норм береговой полосы.

Ранее сообщалось, что проект восстановления Владимирской церкви в Городце не получил одобрения.

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