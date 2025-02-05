Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца

Данный проект обсудили на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля. Инвестор готов вложить в заявленный проект 2,1 млрд рублей, срок реализации составит 60 месяцев. Гостиничный комплекс разместят в Тимирязевском сельсовете, юго-восточнее д. Иваново на площади в 75,6 тыс. кв. метров. ООО «Белая речка» в рамках реализации проекта возведет гостиничные объекты, благоустроит пляжные зоны, выполнит берегоукрепительные работы. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил важность проекта для региона в целом. По его словам, Городцу не хватает приличных гостиниц.