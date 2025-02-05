Handelsblatt узнал об идее «дать новую жизнь» «Северному потоку-2»

Речь идет о потенциальном использовании газопровода для импорта водорода из Финляндии или даже возможных поставок газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине. Одним из возможных вариантов использования инфраструктуры «Северного потока-2» Handelsblatt называет проект «Балтийского морского водородного трубопровода» (BHC), над которым работают компании из Швеции, Финляндии и Дании и который предполагает поставки водорода из Финляндии в Германию. В консорциуме трех компаний считают строительство нового трубопровода «крайне затратным», а использование «Северного потока-2» — «осмысленным». При последнем сценарии к трубопроводу может быть подведена отдельная ветка из Финляндии, чтобы затем газ шел по оставшемуся участку в Германию.