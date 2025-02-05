Цены на землю и жильё в Ташкенте: что изменилось за год?

Это на 2,9% меньше, чем было в прошлом году. Конечно, это средний показатель: в центре столицы цены могут превышать 50 тысяч долларов, а на окраинах — не дотягивать и до 15 тысяч долларов.
Интересно, что в Ташкентской области стоимость земли значительно ниже — около 100 миллионов сумов (7,7 тысячи долларов) за сотку, что в 3,5 раза дешевле, чем в столице.
Цены на жильё: новостройки дорожают быстрее вторичного рынка.
В новостройках цены за год выросли на 11,4% в сумах и на 6,7% в долларах. На вторичное жильё рост составил 6,3% (в сумах) и 1,8% (в долларах).
Получается, что новостройки дорожают значительно быстрее, чем старые квартиры. Одна из причин — ипотека, которая остаётся для многих единственным способом приобрести жильё в Ташкенте.
Аренда жилья дешевеет
Несмотря на рост цен на покупку жилья, аренда в Ташкенте за год подешевела на 8,2%. Это может быть связано с оттоком релокантов, которые переехали в другие страны, а также увеличением количества доступных квартир на рынке.
В целом, рынок недвижимости не радует: покупка жилья становится всё дороже, и конца этому росту цен пока не видно. В результате, купить квартиру в Ташкенте становится всё сложнее. Стремительный рост цен на новостройки делает жильё недоступным для многих, даже несмотря на ипотеку. Начало формы.