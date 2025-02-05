На Кубани за 2 года запустили более 10 импортозамещающих производств

По поручению губернатора в крае созданы и реализуются специализированные меры поддержки высокотехнологичных и импортозамещающих производств. За два года их действия уже поддержали порядка 50 проектов по созданию аналоговых линеек продукции и развитию инженерно-технических центров на базе предприятий. На их реализацию направили более 4,3 млрд руб. субсидий в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона.