Донской минтранс через суд хочет вернуть маршруты Центральному автовокзалу, расположенному в Ростове на проспекте Шолохова. Ранее туда перенесли несколько пригородных маршрутов с пригородного (старого) автовокзала, однако суд отменил это решение региональных властей.