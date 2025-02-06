Донской минтранс через суд хочет вернуть маршруты Центральному автовокзалу, расположенному в Ростове на проспекте Шолохова. Ранее туда перенесли несколько пригородных маршрутов с пригородного (старого) автовокзала, однако суд отменил это решение региональных властей.
Дело рассматривает 15 арбитражный апелляционный суд. Истцом выступает ООО «Ростдонавтовокзал». Компания обратилась в суд с заявлением о признании недействительными ряда приказов донского минтранса. Документы касались организации движения автобусам по 14 межмуниципальным маршрутам.
В том числе это востребованные направления до Новочеркасска, Волгодонска, Зимовников, Заветного, Шахт, Новошахтинска.
«Министерство транспорта Ростовской области издало приказы об изменении начального (конечного) остановочного пункта с Пригородного автовокзала города Ростова-на-Дону на Областной автовокзал “Центральный”», — сообщил истец и потребовал решение отменить. Суд требования удовлетворил.
Однако теперь донской минтранс будет обжаловать это решение. Ближайшее заседание по делу состоится 25 февраля.