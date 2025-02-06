Нацбанк поднял курс евро и уменьшил курс доллара на 6 февраля

Национальный банк изменил курсы валют на 6 февраля 2025 года, четверг. В итоге курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 6 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4122 белорусского рубля, 1 евро — 3,5498 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4406 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на среду, 5 февраля, курс евро и курс российского рубля подросли, а курс доллара уменьшился в четверг, 6 февраля. Заметнее изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара упал на 0,0047 белрубля, евро вырос на 0,0174 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0042 белрубля.
Тем временем «Белтехосмотр» сообщил, что более 160 белорусов в январе прошли техосмотр без диагностики.