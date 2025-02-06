Экономист Балынин объяснил, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей

У россиян есть несколько вариантов, как заработать страховую пенсию в размере более 50 тысяч рублей. Подробнее о них aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Чем выше официальная заработная плата, тем выше размер назначаемой страховой пенсии по старости. Чем позже дата обращения за назначением страховой пенсии (в соотношении с датой возникновения права на неё), тем выше размер назначаемой страховой пенсии по старости (учитываются более поздние обращения от 1 года до 10 лет)», — отметил экономист.
Также Балынин привел несколько вариантов стратегий, позволяющих назначить страховую пенсию по старости в размере 50 тысяч рублей:
формирование 2,67 индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов) на протяжении 35 лет и обращение за назначением страховой пенсии на 10 лет позже;
формирование 2 индивидуальных пенсионных коэффициентов на протяжении 46 лет и обращение за назначением страховой пенсии на 10 лет позже;
формирование 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов на протяжении 28 лет;
формирование 8 индивидуальных пенсионных коэффициентов на протяжении 35 лет;
формирование 6,2 пенсионных баллов на протяжении 15 лет и обращение за назначением страховой пенсии на 10 лет позже;
формирование 9,47 пенсионных баллов на протяжении 15 лет и обращение за назначением на 7 лет позже;
формирование 10 пенсионных баллов на протяжении 18 лет и обращение за назначением страховой пенсии на 5 лет позже;
формирование 10 пенсионных баллов на протяжении 20 лет и обращение за назначением страховой пенсии на 4 года позже;
формирование 10 пенсионных баллов на протяжении 22 лет и обращение за назначением на 3 года позже и др.
Ранее Балынин назвал категории пенсионеров, которых коснется дополнительная индексация.