Экономист Балынин объяснил, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей

«Чем выше официальная заработная плата, тем выше размер назначаемой страховой пенсии по старости. Чем позже дата обращения за назначением страховой пенсии (в соотношении с датой возникновения права на неё), тем выше размер назначаемой страховой пенсии по старости (учитываются более поздние обращения от 1 года до 10 лет)», — отметил экономист.