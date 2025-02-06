WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне пошлин США

Корпорация ByteDance, которой принадлежит популярный сервис TikTok, замедляет процесс обсуждения потенциальной продажи платформы, ожидая одобрения со стороны китайского правительства на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.
По их данным, власти Китая, вероятно, будут настаивать на «жестком подходе», предпочтя позволить TikTok исчезнуть с американского рынка, чем одобрить его продажу, поскольку они рассчитывают на более значительные условия в переговорах с администрацией президента Дональда Трампа.
Источники издания указывают, что потенциальная сделка должна включать в себя «существенные уступки» в торговле и технологической политике.
1 февраля Трамп подписал указ о введении тарифов в размере 10% на китайские товары, которые вступили в силу 4 февраля. В ответ Госсовет Китая объявил о введении пошлин на импорт американских энергоресурсов с 10 февраля 2025 года.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что торговая война между США и Китаем неизбежно подрывает экономическую стабильность. По его словам, разрыв глобальных цепочек поставок и производства может стать одним из самых серьёзных последствий этого конфликта.