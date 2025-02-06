WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне пошлин США

По их данным, власти Китая, вероятно, будут настаивать на «жестком подходе», предпочтя позволить TikTok исчезнуть с американского рынка, чем одобрить его продажу, поскольку они рассчитывают на более значительные условия в переговорах с администрацией президента Дональда Трампа.