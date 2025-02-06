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WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне пошлин США

Китай предпочтет позволить TikTok исчезнуть с американского рынка, чем одобрить его продажу.

Источник: Аргументы и факты

Корпорация ByteDance, которой принадлежит популярный сервис TikTok, замедляет процесс обсуждения потенциальной продажи платформы, ожидая одобрения со стороны китайского правительства на фоне введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, власти Китая, вероятно, будут настаивать на «жестком подходе», предпочтя позволить TikTok исчезнуть с американского рынка, чем одобрить его продажу, поскольку они рассчитывают на более значительные условия в переговорах с администрацией президента Дональда Трампа.

Источники издания указывают, что потенциальная сделка должна включать в себя «существенные уступки» в торговле и технологической политике.

1 февраля Трамп подписал указ о введении тарифов в размере 10% на китайские товары, которые вступили в силу 4 февраля. В ответ Госсовет Китая объявил о введении пошлин на импорт американских энергоресурсов с 10 февраля 2025 года.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что торговая война между США и Китаем неизбежно подрывает экономическую стабильность. По его словам, разрыв глобальных цепочек поставок и производства может стать одним из самых серьёзных последствий этого конфликта.