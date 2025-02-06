В Спасском районе Приморья начали укрепление дамбы для защиты от паводков

По словам руководителя Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края Романа Голубева, дамба числится на балансе Росимущества, но у нее нет конкретного владельца, что осложняет ее обслуживание. В летний период работы на объекте практически невозможны из-за болотистой местности, поэтому сейчас ведется строительство служебной дороги для завоза инертного материала. Уже задействованы три самосвала, доставляющие грунт, и тяжелая техника, включая 26-тонный бульдозер.