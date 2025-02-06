В Спасском районе Приморья начали укрепление дамбы для защиты от паводков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в селе Новосельское Спасского района, где осмотрел дамбу, являющуюся ключевым гидротехническим сооружением муниципалитета и первой линией защиты от паводков. Объект находится в неудовлетворительном состоянии, а прошлогодний паводок привел к образованию трех разрывов, через которые переливается вода. В связи с этим начаты работы по укреплению сооружения, чтобы минимизировать риск затопления, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По словам руководителя Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края Романа Голубева, дамба числится на балансе Росимущества, но у нее нет конкретного владельца, что осложняет ее обслуживание. В летний период работы на объекте практически невозможны из-за болотистой местности, поэтому сейчас ведется строительство служебной дороги для завоза инертного материала. Уже задействованы три самосвала, доставляющие грунт, и тяжелая техника, включая 26-тонный бульдозер.
Работы по восстановлению дамбы планируется провести в два этапа. На первом — усиление конструкции, строительство отсыпки и установка насосов. На втором — передача сооружения в собственность муниципалитета. Это позволит региону включить объект в адресную инвестиционную программу, подготовить проектную документацию и получить финансирование от федеральных ведомств.
«Это хорошая перспектива для решения данной проблемы. Дамба — самое большое гидротехническое сооружение в муниципалитете. Первое, что защищает от паводка, от озера Ханки. Это важная часть защиты населения от наводнения и в части поддержки и развития экономики, поскольку речь идет о наших товаропроизводителях. Там почти 7,8 тысячи гектаров посевных», — подчеркнул Роман Голубев.
Кроме того, глава ведомства сказал, что сейчас впервые работы будут вести совместно администрация Спасского района, краевое Агентство по гидротехническим сооружениям и Приммелиоводхоз.
Губернатор подчеркнул, что в настоящее время уже организована работа мощных насосов, откачивающих воду, и планируется установка дюкерных систем для регулирования уровня воды. Также в регион поступят два дноуглубительных агрегата для очистки русел рек. Кожемяко отметил, что аналогичные меры по укреплению дамб и гидросооружений сейчас реализуются по всему Приморскому краю.
Напомним, в январе текущего года Олег Кожемяко проверил ключевые объекты ЖКХ в Уссурийске, которые позволят минимизировать последствия паводков. Во время рабочей поездки в муниципалитет он осмотрел дамбу в районе Семи ветров и стройплощадку напорного канализационного коллектора.